Strafzaak ex-partner vermoorde man Steenwijk van de baan

De ex-partner van de in 2010 vermoorde Halil Erol gaat definitief vrijuit. Volgens haar advocaat Erik Stoeten heeft het Openbaar Ministerie de zaak tegen de vrouw geseponeerd. Erol (34) verdween op 6 februari 2010. In de maanden en jaren daarna werden delen van zijn in stukken gezaagde lichaam teruggevonden in de Steenwijker Aa en in de bossen van Wanneperveen.