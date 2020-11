Zaak over gratieverzoek moordenaar café ‘t Koetsiertje moet over

Het gerechtshof in Amsterdam moet opnieuw kijken of een tot levenslang veroordeelde cafémoordenaar in aanmerking komt voor gratie. De Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland, heeft de zaak teruggestuurd. Cevdet Yilmaz, die in 1983 zes mensen doodschoot in het Delftse café ‘t Koetsiertje, heeft meerdere keren gratie gevraagd. Die verzoeken werden telkens afgewezen door minister Sander Dekker (Rechtsbescherming), waarna de rechters de minister terugfloten.