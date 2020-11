Een 18-jarige vrouw uit Rotterdam is vrijdagochtend aangehouden in het onderzoek naar de bedreigingen van het Emmauscollege in Rotterdam en een docent van die school. De vrouw wordt verdacht van opruiing. Ze zou een bericht op sociale media hebben gezet waardoor zij anderen heeft aangezet tot het plegen van ‘strafbare feiten richting de school en docent”, meldt de politie.