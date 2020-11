ING benoemt Kroatische tot nieuwe risicodirecteur

ING heeft in de Kroatische Ljiljana Čortan een nieuwe risicodirecteur gevonden. Die belangrijke functie bij de bank was afgelopen zomer vrijgekomen toen haar voorganger Steven van Rijswijk werd gepromoveerd tot topman van het financiële concern.

Čortan (1971) begon haar carrière in 1996 bij Zagrebačka banka in Kroatië. Die bank werd in 2002 overgenomen door het Italiaanse UniCredit en bij dit concern wist Čortan verder carrière te maken. Enkele jaren terug werd ze bestuurder van de Duitse HypoVereinsbank, een dochterbedrijf van UniCredit.

Bij ING zal Čortan zich met ingang van volgend jaar bezig gaan houden met het aanpakken en voorkomen van fraude en witwassen. Dat blijft een gevoelig dossier. ING moest enkele jaren terug diep door het stof toen het concern voor gebrekkig witwastoezicht een boete kreeg van 775 miljoen euro.

Nieuwe kwesties

Afgelopen maanden kwamen kleine nieuwe kwesties aan het licht. Zo bleken de antiwitwascontroles van ING België niet helemaal op orde. Ook werd bekend dat de Poolse dochter van de bank een aantal klanten jarenlang dubieus geld vanuit Rusland liet wegsluizen. ING liet eerder deze week weten nog geen aanwijzingen te hebben dat deze kwesties kunnen leiden tot extra sancties.

Zelf ziet Čortan, wiens toetreding tot het bestuur in april 2021 nog aan de aandeelhouders wordt voorgelegd, de coronacrisis ook als een uitdaging als het gaat om het managen van risico’s. ‘De impact van Covid-19 op economieën en het financiële systeem zal ons een tijdje bezighouden”, legt ze uit. ‘Het heeft de manier waarop we werken al veranderd, maar het verandert ook de manier waarop we bepaalde bedrijfsmodellen en de bijbehorende financiële en niet-financiële risico’s beoordelen.’ Ander belangrijke dossiers zijn volgens Čortan bijvoorbeeld de omgang met data en cyberveiligheid.