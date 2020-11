Republikeinen zetten juridisch offensief in over stemmen Nevada

Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt beweringen door het campagneteam van president Donald Trump over vermeende stemfraude in de westelijke staat Nevada. Volgens advocaten van het presidentiële campagneteam zou het gaan om briefstemmen van kiezers die niet meer woonachtig zijn in de staat.

Een functionaris van het ministerie van Justitie liet weten dat het ministerie de beschuldigingen gaat onderzoeken. Het is het eerste signaal dat Trumps minister van Justitie William Barr zich mogelijk gaat mengen in het verloop van de verkiezingen. De Democraten ontkennen stellig dat er sprake is van stemfraude in de staat Nevada (6 kiesmannen), waar hun aanvoerder Joe Biden in de tussenstand van vrijdagochtend een voorsprong van ongeveer 11.000 stemmen (0,9 procent) heeft op president Trump.

In navolging van de Trump-campagne, hebben ook twee Republikeinse parlementskandidaten besloten om juridische stappen te ondernemen vanwege vermeende stemfraude in Nevada. Zij hebben de hoogste verkiezingsfunctionaris van het grootste district in de staat en de minister van Binnenlandse Zaken van Nevada aangeklaagd omdat er volgens hen meer dan 3000 stemmen ten onrechte zouden zijn uitgebracht. De aanklacht werd ingediend bij een federale rechtbank in Las Vegas.