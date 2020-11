Nog honderdduizenden stemmen te tellen in Pennsylvania

In de cruciale swing state Pennsylvania moeten nog enkele honderdduizenden stemmen worden geteld, heeft de minister van Binnenlandse Zaken van de staat Kathy Boockvar gezegd in een persconferentie. Ze verwacht dat op vrijdag de ‘overgrote meerderheid’ van de stemmen is geteld.

Omdat president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden in Pennsylvania nek-aan-nek gaan, kon Boockvar nog niet aangeven wie van de twee op de meeste stemmen kan rekenen in Pennsylvania. Als Biden in die staat (20 kiesmannen) wint, heeft hij genoeg kiesmannen om Trump te verslaan.

Trump heeft met een tussenstand van 50,1 procent van de getelde stemmen vooralsnog een voorsprong van 1,4 procentpunt op Biden. Het gaat daarbij om zo’n 90.000 stemmen verschil. Omdat ongeveer 100.000 van de overgebleven stemmen uit het Democratische bolwerk Philadelphia en enkele tienduizenden uit de omliggende voorsteden komen, is het niet ondenkbaar dat Biden zijn achterstand op Trump in Pennsylvania nog inhaalt. In het district Allegheny County, waar de stad Pittsburgh ligt, moeten ook nog tienduizenden stemmen worden geteld.

Staatsminister Boockvar zei in haar persconferentie dat het aantal briefstemmen in Pennsylvania dat pas laat is binnengekomen, lager is dan zij had verwacht. Ze zei geen tekenen te hebben vernomen van verkiezingsfraude in de afgelopen dagen.