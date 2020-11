65-jarige heeft binnenkort nog bijna 21 jaar voor de boeg

Wie in 2026 65 jaar is heeft dan gemiddeld nog bijna 21 jaar voor de boeg (20,82 jaar) . Dat berekende het CBS, vooral om vast te stellen hoe het verder moet met de AOW-leeftijd. Deze levensverwachting is de nieuwste prognose, maar verschilt weinig van die van vorig jaar, die twee weken meer aan levensverwachting beloofde. Volgens de onderzoekster is dit eigenlijk niet van betekenis.

De AOW-leeftijd gaat in 2024 naar 67 jaar. Voor de jaren daarna wordt de verhoging van de AOW-leeftijd bepaald aan de hand van de prognose van de levensverwachting. Die neemt toe. In 1950 leefden 65-jarigen gemiddeld nog 14,3 jaar.

Het gaat niet altijd even gestaag omhoog en door het coronavirus kan de gemiddelde levensverwachting dalen. ‘Afhankelijk van de ontwikkeling in de rest van het jaar zal de levensverwachting in 2020 enkele maanden tot een jaar lager zijn dan wanneer er geen corona was geweest”, denkt het CBS.

Maar over het geheel genomen zal er een meestal stijgende lijn te zien zijn. ‘Na vorige perioden met hoge sterfte, de Spaanse griep en de Tweede Wereldoorlog, was de levensverwachting snel weer terug op het oude niveau. Daarom is de nieuwste prognose van de levensverwachting voor 2026 ongeveer gelijk aan de prognose die vóór de coronapandemie gemaakt is.’