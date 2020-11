Trump legt om 00.30 uur verklaring af

Tegenstander Joe Biden kan winnen in de staten Pennsylvania, Nevada en Arizona, en misschien ook in Georgia, en daarmee zou hij de verkiezingswinst binnenslepen. Eerder donderdag legde Biden een korte verklaring af waarin hij mensen opriep kalm te blijven nu de laatste stemmen worden geteld en de uitslag bijna bekend is. Over Trump sprak Biden niet.

Deel dit bericht: