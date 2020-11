Pennsylvania verwacht donderdag nog verkiezingsuitslag

In de Amerikaanse staat Pennsylvania kan volgens de verantwoordelijke autoriteit donderdagavond (plaatselijke tijd) een resultaat van de presidentsverkiezingen worden verwacht. Op dit moment moeten nog 550.000 stembiljetten worden geteld, zei minister van Binnenlandse Zaken van de staat, Kathy Boockvar, tegen CNN. Ze heeft er alle vertrouwen in dat de meeste van deze stemmen donderdag kunnen worden geteld. Op de vraag of er aan het eind van de dag (vrijdagochtend onze tijd) in Pennsylvania een winnaar bekend kan worden gemaakt, antwoordde ze: ‘Ja, dat kunnen we zeker”.