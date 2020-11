Facebook deletet groep waar Trump-aanhangers oproepen tot geweld

‘Overeenkomstig de uitzonderlijke maatregelen die we nemen tijdens deze periode van verhoogde spanning hebben we de groep ‘Stop the Steal’ verwijderd”, verklaarde Facebook.

Stop the Steal zegt dat Trumps tegenstanders door fraude de verkiezingen proberen te stelen. De initiatiefnemers verwachtten de stap van Facebook al. Ze riepen leden op hun e-mailadres achter te laten ‘voor het geval sociale media deze groep censureren”. De groep was gecreëerd door de actiegroep Women for America First. Die organiseerde eerder demonstraties tegen maatregelen tegen het coronavirus.