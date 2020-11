Keijzer: opknippen techreuzen optie als laatste redmiddel

Het ‘opknippen’ van techreuzen als Facebook, Google en Amazon is een optie om de macht van deze bedrijven in te perken, zegt staatssecretaris Mona Keijzer. Maar dat openbreken is zeker niet makkelijk en er zitten ook behoorlijk wat nadelen aan, zegt de bewindsvrouw. Zij ziet het ‘alleen als een optie als andere maatregelen niet werken”.