Trump verliest zaak over stemmen stellen in Michigan

De eis van president Trump om het tellen van de stemmen in de staat Michigan stop te zetten, wordt niet ingewilligd. Hij was naar de rechter gestapt, maar die wees het verzoek van de Republikeinen in een hoorzitting af. Rechter Cynthia Stephens zei dat het schriftelijke vonnis vrijdag naar buiten wordt gebracht.

Volgens Trumps team kunnen waarnemers in Michigan onvoldoende toezicht houden op het tellen. Ook in Pennsylvania is een rechtszaak aangespannen om te stoppen met tellen.

Michigan, goed voor zestien kiesmannen, is een van de staten die bepalen wie de winnaar wordt van de presidentsverkiezingen. De Democratische presidentskandidaat Joe Biden werd woensdag tot winnaar in Michigan uitgeroepen door Amerikaanse media. Hij kreeg volgens CNN 49,8 procent van de stemmen en Trump 48,6 procent.

Trump zei woensdag in Michigan te hebben gewonnen als zou blijken dat daar ‘in het geheim stembiljetten zijn gedumpt, zoals breed is gerapporteerd”. Trump gaf niet aan waar daar dat zou zijn gemeld. Hij won vier jaar geleden nipt in Michigan.