Euronext profiteert van onrust op beurzen en overnames

Beursuitbater Euronext, het bedrijf achter de aandelenbeurzen in onder meer Amsterdam, Brussel, Parijs, Oslo en Dublin, bleef in de afgelopen periode profiteren van de toegenomen handelsactiviteit op de financiële markten als gevolg van de coronacrisis, al was die impact wel minder sterk dan in het tweede kwartaal. Ook overnames droegen bij aan de hogere resultaten.