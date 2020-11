Campagnemanager Biden: Joe Biden wordt president

Jen O’Malley Dillon, de campagnemanager van de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden, is optimistisch over de uitslag van de verkiezingen. Dat zei ze donderdagmiddag in een speech. De Democraat Biden is verwikkeld in een nek-aan-nekrace met zijn rivaal, zittend president Donald Trump.

‘Joe Biden zal de volgende president van de Verenigde Staten worden”, zo zei O’Malley Dillon. Biden staat bijna gelijk met Trump in Pennsylvania en de overgebleven stemmen zullen volgens haar in het voordeel van de Democraten zijn. In Nevada moeten volgens O’Malley Dillon nog stemmen uit de buitengebieden geteld worden, wat in het voordeel is van Trump. Toch denkt de Bidencampagne ook in Nevada te winnen. In Arizona kan het nog wel tot vrijdag duren voor alle stemmen binnen zijn, aldus O’Malley Dillon. ‘Blijf kalm”, benadrukte ze.

Volgens de campagnemanager betekent elke staat die Biden er nu bij krijgt een overwinning voor de Democratische kandidaat. Joe Biden staat volgens sommige media momenteel op 264 kiesmannen en volgens anderen, waaronder nieuwszender CNN, op 253 kiesmannen. Hij heeft er 270 nodig om president te kunnen worden.

In verschillende staten worden donderdag nog stemmen geteld. In onder meer Georgia, Arizona en Pennsylvania lijkt het verschil tussen de kandidaten kleiner te worden. De president en de Republikeinse Partij hebben tal van rechtszaken in verschillende staten aangespannen om te voorkomen dat de balans verder in het voordeel van Biden verschuift. O’Malley Dillon noemde de reactie van Trump op de laatste resultaten ‘wanhopig”. ‘Donald Trump blijft doorgaan met een falende strategie om te voorkomen dat stemmen worden geteld,’ aldus de campagnemanager. Ze noemde de rechtszaken ‘onverdienstelijk”.