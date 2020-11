‘Team Trump spant rechtszaak om verkiezingsfraude aan in Nevada’

Het campagneteam van president Donald Trump spant een rechtszaak aan in de staat Nevada om vermeende verkiezingsfraude. Volgens Fox News claimt de campagne dat zeker 10.000 mensen die in de staat tijdens de presidentsverkiezingen hun stem hebben uitgebracht, niet langer in Nevada wonen.

De rechtsgang wordt donderdagochtend (lokale tijd) aangekondigd op een persconferentie in Las Vegas, aldus Fox News. President Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden zijn in Nevada verwikkeld in een nek-aan-nekrace.