Imam Blauwe Moskee stopt tijdelijk met preek na doodsbedreigingen

Imam Yassin Elforkani houdt voorlopig geen vrijdagpreek in de Blauwe Moskee in Amsterdam. Hiertoe is besloten omdat hij de afgelopen dagen veel doodsbedreigingen heeft gekregen, bevestigt de imam een bericht in Het Parool. Hij heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Elforkani kan niet zeggen of hij wordt beveiligd