Petitie om zwembaden open te houden voor zwemles

Mensen die zich zorgen maken over de zwemvaardigheid roepen in een petitie op de zwemlessen aan kinderen tot en met twaalf jaar toch toe te staan, ondanks de nieuwe coronamaatregelen. Volgens die maatregelen moeten de zwembaden de komende twee weken de deuren dichthouden. De petitie is donderdag in een paar uur tijd duizenden keren ondertekend.

Initiatiefneemster Heika van Es, moeder van drie kinderen, startte de petitie omdat ze dicht bij het water woont. ‘Zwemles is niet alleen iets recreatiefs of iets dat over bewegen gaat, maar het gaat ook over veiligheid. De keuze om die te stoppen verbaast me, zeker omdat zwemlessen gisteren nog als uitzondering op de regels wel door konden gaan.’

Meerdere zwembaden overwegen toch open te blijven voor zwemlessen. Zwemschool De Winter Sport in Hilversum blijft de komende twee weken in ieder geval wel zwemles geven aan kinderen tot en met twaalf jaar. ‘Zwemles is zowel onderwijs als sport en dat gaat voor kinderen tot die leeftijd door, vandaar dat wij ook hebben besloten de lessen te blijven geven”, zegt een woordvoerder. De zwemschool heeft geen toestemming van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. ‘Die proberen wij sinds woensdag te bereiken, maar daar krijgen we geen contact”, aldus de zegsman. De zwemschool hoopt via een noodverordening toestemming te krijgen om de lessen de komende twee weken door te zetten.

Onzekerheid

De Scheg in Deventer zegt op de site: ‘De zwemlessen voor kinderen t/m 12 jaar zijn in afstemming met de Veiligheidsregio IJsselland toegestaan en gaan daarom, tot nader order, door.’ Of ze echt doorgaan is nog onzeker, want uit navraag van het ANP blijkt donderdag dat daarover wordt overlegd.

Directeur André de Jeu van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) wijst erop dat het een kabinetsbesluit is dat de zwembaden twee weken dicht moeten. ‘Dat doet het kabinet niet om iemand te pesten, maar om de gezondheid van burgers te beschermen.’ Volgens hem kan een burgemeester afwijken van bepaalde regels, maar ‘meestal gaat dat om veiligheid”. Hij noemt het ‘heel vervelend’ dat kinderen even niet kunnen zwemmen, maar wijst er op dat het (slechts) voor twee weken is.

Guust Jutte van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) vindt ook dat regels moeten worden opgevolgd. Hij vindt dat uitzonderingen niet bijdragen aan draagvlak.