8 miljoen ingevulde keuzes in het Donorregister

Ruim 8 miljoen mensen hebben inmiddels in het Donorregister laten weten of ze wel of niet orgaandonor willen zijn, meldt het ministerie van VWS donderdag. 51,1 procent van de mensen die hun keuze hebben ingevuld zegt ja tegen orgaandonatie. 37,6 procent kiest ervoor geen donor te worden en 11,3 procent laat de keuze aan iemand anders over.