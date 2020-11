‘Voorsprong Trump in Georgia verder teruggelopen’

De voorsprong van president Donald Trump op zijn Democratische uitdager Joe Biden in de cruciale swing state Georgia (16 kiesmannen) is verder geslonken. CNN meldt dat Biden in de staat iets meer dan 18.500 stemmen achterloopt op Trump. Volgens The New York Times verdedigde Trump eerder op de ochtend nog een voorsprong van 24.000 stemmen en verschillende media meldden dat de Republikein rond middernacht nog 100.000 kiezers meer had.

Volgens verschillende Amerikaanse media heeft Biden zijn inhaalslag te danken aan stemmen uit Atlanta en omstreken, waar veel Democraten wonen. Er worden echter ook nog stemmen verwacht uit buitengebieden waar naar verwachting veel op Trump is gestemd.

96 procent van de stemmen is inmiddels geteld in Georgia. Trump staat in verschillende tellingen op 49,6 procent en Biden op 49,2 procent. Als het verschil tussen de kandidaten 0,5 procent of minder is kan een hertelling aangevraagd worden in de staat, die in 2016 naar Trump ging.

Trump liet eerder weten dat hij in onder meer Georgia naar de rechter stapt om te voorkomen dat via de post verstuurde stembiljetten die te laat zijn binnengekomen alsnog worden meegeteld. In Georgia worden alleen poststemmen meegeteld die uiterlijk tot 19.00 uur op de verkiezingsdag zijn ontvangen.