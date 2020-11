5G bij VodafoneZiggo nu nog kostenpost, maar dat gaat veranderen

Het hebben van een 5G-netwerk komt voor telecombedrijven nu nog neer op een grote kostenpost, en het levert nog weinig op. Maar daar gaat op termijn verandering in komen, denkt financieel directeur Ritchy Drost van VodafoneZiggo. Hij heeft hoge verwachtingen van de mogelijkheden voor met name het bedrijfsleven en het verbinden van apparatuur met het internet.

‘Mensen denken bij 5G vaak aan mobieltjes, maar wij zijn natuurlijk geen maker van mobieltjes”, legt Drost uit bij de presentatie van de kwartaalcijfers. VodafoneZiggo werkt achter de schermen aan allerlei andere toepassingen met 5G. Zo zijn er nu al tests gedaan met het livestreamen van dokters die in contact staan met ambulances en op afstand patiënten monitoren.

In april zette VodafoneZiggo als eerste telecombieder in Nederland 5G aan. Smartphonegebruikers die een geschikt toestel hebben maken er al veel gebruik van, weet Drost die geen precieze cijfers kan geven. Nu Apple ook nieuwe iPhones heeft die geschikt zijn voor 5G, verwacht hij dat er steeds meer mensen over gaan op dit supersnelle mobiele internet.

‘Duurt geen jaren meer’

Met de investeringen in de nieuwe technologie en de frequentieveiling voor 5G was heel veel geld gemoeid. Wanneer 5G echt een positieve bijdrage gaat leveren aan de resultaten van zijn bedrijf, durft Drost nog niet te zeggen. Maar het zal volgens hem geen jaren meer duren.

Afgelopen kwartaal kende VodafoneZiggo desondanks financieel weer een goed kwartaal. Drost wijst erop dat de omzet, met circa 1 miljard euro, op jaarbasis iets is gegroeid. Daarbij ging de operationele winst met 6 procent vooruit tot zo’n 479 miljoen euro. Het bedrijf heeft ook de winstverwachting voor het hele jaar licht opgeschroefd.

Net als in de voorgaande maanden had de onderneming wel last van de coronapandemie. Er werd veel minder gereisd en dat hakte in de roamingopbrengsten. Ook liep het aantal internetklanten terug, waarschijnlijk omdat KPN met een nieuw SuperWifi-aanbod kwam. Inmiddels zet VodafoneZiggo daar het eigen SmartWifi tegenover. Volgens Drost geeft de situatie aan hoe groot de concurrentie in de markt is.

De strategie van VodafoneZiggo is er vooral op gericht om mensen een soort totaalpakket aan te bieden. En dat lukt goed, aldus Drost. In het derde kwartaal zijn weer 20.000 nieuwe ‘geconvergeerde’ huishoudens toegevoegd. Dat zijn klanten die naast een abonnement bij Ziggo ook een Vodafone-product in huis hebben. De financieel directeur is tevreden over de ingeslagen weg en kijkt met vertrouwen vooruit.