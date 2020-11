Taghi moet in EBI blijven

Ridouan Taghi moet in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught blijven. De beroepscommissie van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft dat in een uitspraak bepaald. Taghi (42) is hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo. Justitie verdenkt hem onder meer van een reeks opdrachten voor huurmoorden.

Taghi werd op 16 december 2019 vorig jaar op een onderduikadres in Dubai gearresteerd, nadat hij jarenlang uit handen van de politie was gebleven. Na zijn overbrenging naar Nederland werd hij in een cel in de EBI gezet. De EBI is de zwaarst bewaakte gevangenis van Nederland en kent een streng regime voor gedetineerden.

Taghi had bij de RSJ beroep ingesteld tegen de beslissing van minister Sander Dekker van Rechtsbescherming tot verlenging van zijn verblijf in de EBI. De RSJ heeft in maart al de beslissing getoetst om Taghi in de EBI te plaatsen. De RSJ oordeelt dat de minister kan uitgaan van ‘een onaanvaardbaar maatschappelijk risico’ als Taghi zou ontsnappen. De kans op ontsnapping uit de EBI is minimaal. Sinds de opening van de inrichting in de jaren negentig is er nog nooit iemand uit ontkomen.

Zeer ernstige feiten

In de beslissing weegt de RSJ mee dat Taghi van zeer ernstige feiten wordt verdacht. Daarnaast is van belang dat hij van juli 2015 tot aan zijn arrestatie voortvluchtig is geweest, aldus de commissie. Hij zou in die periode in staat zijn geweest om op afstand mensen te mobiliseren om moorden te plegen. Uit het Marengo-onderzoek blijkt bovendien dat Taghi een dodenlijst heeft waar nog tientallen mensen op staan, tekent de RSJ aan.

Als Taghi zou ontsnappen, zou dat ‘een groot gezichtsverlies voor de Nederlandse rechtsstaat’ betekenen, aldus de RSJ, waarbij zij verwijst naar speciale rapportages. Marengo heeft veel aandacht van de media. Een ontsnapte Taghi zou tot ‘grote maatschappelijke onrust’ leiden.

Het proces Marengo bevindt zich nog in de voorbereidende fase. De rechtbank Amsterdam hoopt in februari met de inhoudelijke behandeling van de zaak te kunnen beginnen. Het proces gaat gepaard met zeer strenge veiligheidsmaatregelen.