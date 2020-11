President Kosovo treedt af na aanklacht oorlogsmisdaden

De Kosovaarse president Hashim Thaçi is afgetreden kort nadat hij bekendmaakte dat hij officieel is aangeklaagd wegens oorlogsmisdaden. Thaçi werd eerder dit jaar verhoord door het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag en hij zou nu ook zijn aangeklaagd.

Thaçi was in de Kosovo-oorlog eind jaren negentig aanvoerder van het UÇK, een guerrillabeweging van etnische Albanezen. Hij zei dat hij onschuldig is en niets te verbergen heeft.

Het tribunaal is in 2015 in Den Haag opgericht om oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid te berechten, gepleegd tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 1998 en 1999 waarbij etnische Albanezen tegen het Servische bestuur streden.