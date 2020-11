Kabinet wil noodtoestandwet gebruiken voor avondklok

Het gaat om de wet Wet Buitengewone Bevoegdheden Burgerlijk Gezag. Met artikel 8 uit die wet kan de minister van Justitie de bevoegdheid krijgen om een avondklok in te stellen. Volgens een woordvoerder van het ministerie betekent een instelling van een avondklok op deze manier niet dat er dan ook een noodtoestand wordt afgekondigd.

Daarnaast zou het eerst zeker moeten zijn dat er geen ander, minder zwaar middel is om de coronabesmettingen terug te dringen. Ook moet goed worden afgebakend waar en hoelang de avondklok gaat gelden.

Mocht het kabinet op deze manier een regionale avondklok willen invoeren, dan is dat formeel niet een maatregel die door het parlement moet worden goedgekeurd, aldus de woordvoerder. In het debat over de coronacrisis woensdag klonk er felle kritiek, ook van coalitiepartij D66, op het idee van een avondklok.

Het ligt daarom wel voor de hand dat het kabinet zich van voldoende steun in de Kamer zou verzekeren, voor deze stap wordt gezet.

Rutte noemde de mogelijkheid van een regionale avondklok dinsdag in de persconferentie over de coronacrisis. Het kabinet houdt de maatregel achter de hand voor de zwaarst getroffen regio's, als het aantal besmettingen daar na de nieuwe maatregelen toch niet omlaag gaan. "Misschien is dat nodig in een enkele regio", zei de premier. Volgens coronaminister Hugo de Jonge gaat het onder meer om de regio's Rotterdam en Dordrecht.