Protesten in VS na uitblijven winnaar

Tijdens de verkiezingsnacht bleef grootschalige onrust uit, hoewel daar wel rekening mee was gehouden. Meerdere staten hadden troepen van de National Guard paraat staan en ondernemers timmerden de ruiten van hun winkels dicht uit vrees voor geweld.

Waarnemers denken dat de onrust nu alsnog groeit omdat nog steeds stemmen worden geteld en sommige groepen de resultaten betwisten. Op sociale media roepen extreemrechtse groepen op om linkse demonstranten te confronteren, soms met geweld. President Trump beweert ondertussen dat wordt geprobeerd de verkiezingen te ‘stelen”.

In New York, Washington en Los Angeles organiseert de linksgeoriënteerde groep Protect The Results (bescherm de uitslagen) meer dan honderd protesten. Daar wordt aangedrongen op een eerlijk verloop van de verkiezingen. In Central Park, New York, verzamelden zich honderden demonstranten die ‘tel elke stem’ scanderen.

‘Ik wil hier eigenlijk niet zijn, ik wil gewoon mijn leven leiden”, zei een 59-jarige timmerman bij een protestactie in de stad. ‘Maar als de president probeert om iedere stem te ondermijnen en stemmen ongeldig te laten verklaren, moet je wel iets doen.’

Rivaliserende protestgroepen hebben zich ook verzameld op de straten van Detroit in de staat Michigan. Terwijl de ene groep oproept dat er gestopt moet worden met het tellen van de stemmen, eist de andere groep dat juist elke stem geteld moet worden. Een aantal demonstranten drong een congrescentrum binnen, waar de stemmen worden geteld, en scandeerde ‘stop met tellen”.

Biden kreeg in Michigan de meerderheid van de stemmen, voorspelt CNN. Trumps campagneteam zei eerder op de dag het tellen van de stemmen in de staat via de rechter te willen stopzetten. Trump won vier jaar geleden nipt in de staat.