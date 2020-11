Posterijen VS moeten van rechter achtergebleven stemmen bezorgen

Een Amerikaanse rechter heeft woensdag van het staatspostbedrijf US Postal Service (USPS) geëist dat het alle achtergebleven briefstemmen bezorgt aan de stemmentellers. De rechter wil ook dat de door president Trump benoemde USPS-topman Louis DeJoy onder ede getuigt over de redenen waarom USPS dinsdag een gerechtelijk bevel naast zich neerlegde om voor 3 uur ‘s middags locaties door te spitten voor achtergebleven briefstemmen.

‘De prangende vraag is: waar zijn de stemmen en hoe krijgen we ze bezorgd zodat ze geteld kunnen worden?”, zei rechter Emmet Sullivan aan het einde van de hoorzitting, waarin een USPS-functionaris vragen beantwoordde over de bezorging van briefstemmen.

Vele staten laten briefstemmen meetellen die binnenkomen tot een week na verkiezingsdag, zolang die op verkiezingsdag zijn afgestempeld. In de cruciale swing states worden nog altijd stemmen geteld. De USPS meldde woensdag dat het alsnog de door de rechter bevolen controle op achtergebleven briefstembiljetten had afgerond, en dat die slechts 13 stembiljetten had opgeleverd, allemaal in Pennsylvania.

Rechter Sullivan had de controle bevolen in de uitspraak in een rechtszaak die was aangespannen door burgerrechtenorganisaties waaronder Vote Forward, de National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), en kopstukken uit de Spaanstalige gemeenschappen. De USPS had gesteld dat zij niet kon voldoen aan de deadline die de rechter had gesteld omdat dan de werkprocessen van het postbedrijf te zeer vestoord zouden worden.

‘De rechtbank is heel duidelijk geweest en eist volledige opvolging van het gerechtelijk bevel”, zei Sullivan. ‘Ik was geschokt toen ik hoorde dat er niets meer werd gedaan nadat het oordeel was uitgesproken.’ Het gerechtelijk bevel omvatte USPS-sorteercentra in onder meer Pennsylvania, South Carolina, Florida, Colorado, Wisconsin, Arizona, Georgia, Michigan en Texas.