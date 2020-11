KNGU: tiental zaken over misbruik turnsport onder de loep

Na drie maanden zijn in totaal 165 zogenoemde meldingen gedaan van grensoverschrijdend gedrag in de turnsport. Het gaat hierbij om 131 personen over een periode van 35 jaar, meldde de KNGU in een update naar het misbruik in de turnsport.

Naar aanleiding van getuigenissen van oud-turnsters kondigde de turnbond een uitgebreid onafhankelijk onderzoek aan naar het grensoverschrijdende gedrag in de sport. Ook werd opgeroepen melding te doen over misstanden uit het verleden of het heden. Deze contacten bij de vertrouwenscontactpersonen of bij het Centrum Veilige Sport Nederland kunnen een klacht zijn, maar ook een signaal, ervaring of een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag.

‘In een tiental zaken is een aanzegging verstuurd naar de beschuldigde”, zei directeur Marieke van der Plas van de turnbond. ‘Dat betekent dat naar deze zaken een volledig onderzoek is gestart door het Instituut Sportrechtspraak. Daarnaast is nog een aantal zaken in vooronderzoek.’

Angstcultuur

Van der Plas hoopt dat het aantal meldingen nog verder omhooggaat, niet alleen in de turnsport maar in de hele sportsector. ‘Daarmee doorbreek je de angstcultuur die er lang is geweest.’

De KNGU meldde dat in de situatie rondom turncoach Vincent Wevers niets is veranderd. Tegen Wevers loopt een tuchtzaak en het ISR heeft een ordemaatregel uitgevaardigd, die de turnbond heeft overgenomen. ‘Hij mag met niemand van de KNGU of oud-leden contact hebben, behalve met de turnsters van TeamNL die zelf hebben aangegeven dat ze bij hem willen trainen”, zei Van der Plas.

De tuchtzaken zijn nog in volle gang. Hoe lang die gaan duren kan de KNGU niet zeggen, maar het zijn trajecten die zomaar twee tot vier maanden kunnen duren. ‘Daar hebben wij weinig over te zeggen. We laten ons daarbij niet leiden door de aankomende Olympische Spelen, het belangrijkste is dat het zorgvuldige trajecten zijn”, zei Van der Plas. ‘Dat hele alternatieve programma is ook zo ingericht dat het bestuur op advies van het ISR altijd kan ingrijpen.’