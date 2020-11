Verdachten liquidatieproces Marengo blijven in de cel

Vier verdachten in het liquidatieproces Marengo die de rechtbank om al dan niet voorlopige vrijlating hadden gevraagd blijven in de cel. Dat heeft de rechtbank woensdag bepaald. Volgens de rechtbank zijn de verdenkingen sterk genoeg om het viertal voorlopig nog vast te laten zitten.

De rechtbank heeft vorige en deze week in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp inleidende zittingen in het monsterproces gehouden. Marengo draait om een reeks onderwereldmoorden en pogingen en plannen daartoe. Hoofdverdachte is Ridouan Taghi, die vorig jaar december in Dubai is opgespoord en aangehouden. Het monsterproces telt in totaal zeventien verdachten.

De rechtbank hoopt in februari aan de inhoudelijke behandeling van de omvangrijke zaak te kunnen beginnen. Het proces zal naar verwachting maanden in beslag nemen. Het bewijs dat het Openbaar Ministerie inbrengt, bestaat voor het leeuwendeel uit verklaringen van kroongetuige Nabil B. en een enorme hoeveelheid geheime berichten tussen de verdachten onderling.

De rechtbank zal later nog beslissen over een aantal onderzoekswensen van advocaten. Een datum hiervoor is nog niet bekend. De advocaat van Ridouan Taghi wil onder meer uitgezocht hebben wat er rond de arrestatie van haar cliënt is gebeurd. Taghi zegt onder meer dat er fors geweld op hem is toegepast. Taghi heeft zich sinds zijn aankomst in Nederland, daags na zijn aanhouding, nog niet op een rechtszitting laten zien.