Coronasluiting is ‘harde klap’ voor Holland Casino

Ook Holland Casino moet komende weken dicht in verband met de coronamaatregelen, en dat is een harde klap voor het bedrijf. ‘We hebben nul inkomsten als we het casino sluiten”, licht een woordvoerder toe.

In het voorjaar was het casino al 3,5 maand gesloten en de afgelopen tijd mochten slechts dertig personen per ruimte in het casino aanwezig zijn met inachtneming van 1,5 meter afstand. Holland Casino hoopt dat de sluiting dit keer niet langer dan twee weken duurt en ze in december weer mensen kunnen ontvangen. Het bedrijf bekijkt momenteel hoe het toekomstbestendig kan blijven. De onderneming verwacht in december daarover concrete mededelingen te kunnen doen.

Voor het doorbetalen van de 4000 mensen die bij Holland Casino werken, maakt het gebruik van de NOW-regelingen. Verder heeft Holland Casino helemaal geen inkomsten door de sluiting, want het online aanbieden van kansspelen is verboden in Nederland. Volgens de woordvoerder van het casino gaat dat verbod vanaf het derde kwartaal in 2021 wellicht veranderen. ‘Dat heeft niets te maken met corona, die ontwikkeling was al aan de gang.’ Hoe Holland Casino met die veranderende wetgeving om zal gaan, is nog niet duidelijk.

Holland Casino is eerder dit jaar door de gedwongen sluitingen vanwege de uitbraak van het coronavirus al voor tientallen miljoenen euro’s in de rode cijfers gedoken. De omzet liep in de eerste helft van het jaar met bijna 60 procent terug.