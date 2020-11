Partijen eisen perspectief kabinet op ‘testsamenleving’

Het kabinet moet meer duidelijkheid geven over hoe de komende periode er uit komt te zien, zolang er nog geen coronavaccin of -medicijn is, vinden verschillende partijen in de Tweede Kamer. De Kamer vindt dat er veel meer getest moet worden. Dat moet ertoe leiden dat mensen wat meer vrijheid kunnen krijgen. Dat perspectief moet gegeven worden, zegt de Kamer.

CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma mist een strategie van het kabinet. Hij wil weten ‘hoe je die longtesten en ademtesten kan inzetten, niet alleen voor de gezondheidszorg, maar ook in het ruimte bieden voor de samenleving”. Heerma wijst in het wekelijkse debat over de bestrijding van het coronavirus op jongeren die zich nauwelijks aan de coronaregels houden en zelfs illegale feestjes houden. Dat is nu onverantwoord gedrag, zegt de christendemocraat, maar met sneltesten zou dat soort dingen wel verantwoord kunnen.

‘Op welke manier zorgen we ervoor dat die testen gebruikt gaan worden om te kijken hoe we de samenleving weer aan de gang kunnen krijgen”, wil GroenLinks-leider Jesse Klaver weten. Hij dringt al langer aan op duidelijkheid over de ‘testsamenleving’. Ook hij wil regelen dat vooral jongeren wat meer kunnen. ‘Voor jongeren wordt het een zware tijd. Laten we proberen die vrijheden een beetje terug te geven, en daar kunnen die testen een cruciale rol bij spelen.’

Besmettelijk

Tests moeten niet alleen worden gebruikt om aan te geven of iemand corona heeft, maar ook of iemand besmettelijk is. Nu wordt daar te weinig naar gekeken, en voor jongeren moet een licht aan het einde van de tunnel komen, vindt Klaver. ‘Dus ik roep het kabinet op: schets dat perspectief.’

D66’er Rob Jetten vraagt ook wat er mogelijk is de komende tijd. ‘We zullen nog maanden met dit virus moeten leven. En in die maanden wil ik een land waar we zo veel mogelijk van die vrijheid kunnen behouden”. Met de komst van XL-teststraten en sneltests kan al meer, zegt Jetten. Want Nederland kan de komende tijd niet leven met ‘alleen maar restricties en meer maatregelen”.