Makelaars: huurprijzen in vrije sector met een tiende toegenomen

Huurprijzen in de vrije sector zijn in het derde kwartaal met ruim een tiende toegenomen. Dat stellen makelaarsvereniging NVM en Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) op basis van 11.500 huurtransacties. Doordat de vraag naar huurwoningen nog altijd groter is dan het aanbod, blijft volgens die organisaties de druk op de huurmarkt hoog.

Nieuwe huurders betaalden het vorige kwartaal gemiddeld 13,02 euro per vierkante meter in de vrije sector. Dat is een stijging van 10,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het gaat volgens de onderzoekers om de sterkste stijging sinds 2014.

Die sterke toename is vooral te wijten aan het grote aandeel van de verhuur van appartementen in het derde kwartaal. Die zijn per vierkante meter gemeten vaak duurder. Daarnaast valt op dat vooral kale huurwoningen in prijs stegen. Gemeubileerde huurwoningen stegen nog geen 1 procent. ‘Gestoffeerde’ huurwoningen, die al een vloer en gordijnen hebben, zijn 1,9 procent in prijs gestegen.

Coronacrisis

Die beperkte toename in die laatste twee categorieën komt volgens NVM door de coronacrisis. Normaal gesproken is er vooral onder expats en kennismigranten vraag naar al ingerichte huurwoningen, maar die groep huurders blijft nu weg door de pandemie. Toch steeg het aantal verhuurtransacties met gestoffeerde huurwoningen met 20 procent. Dat kwam vooral doordat veel voormalige Airbnb-ruimtes vrijkwamen voor normale huur, nu het internationale toerisme is ingestort.

Woningplatform Pararius bracht onlangs overigens naar buiten dat de huurprijzen in de vrije sector in het derde kwartaal waren gedaald. De NVM nam verhoudingsgewijs echter meer kale huurwoningen dan gemeubileerde of gestoffeerde woningen mee in haar berekening, en het zijn juist kale huurwoningen die flink duurder zijn geworden.