Schaakrubriek: Hoe ik van een schone maagd leerde starten met 1.e4

Het gaat niet zo geweldig met veel schaakclubs in den lande: leden blijven weg, sommige speellokalen zijn niet beschikbaar en er wordt gespeeld onder vreemde coronaregels.

Iets anders: als 21-jarige leerde ik schaken van een schone maagd (daar ging ik tenminste vanuit) en die vertelde mij dat 1.e4 de sterkste openingszet is. Wie ben ik dan om daaraan te twijfelen, zeker als ook wereldkampioen Fischer dat beweert? Dus speelde ik bijna 60 jaar tegen haar en honderden anderen braaf 1.e4.

Zwart heeft 20 mogelijke antwoorden en na 10 zetten is het aantal nullen na de 1 al niet meer aan te slepen. Daarom heeft uitgeverij Thinkers Publishing de clubschaker bediend met een flink aantal boeken over alles na 1.e4 - eigenlijk voor de speler met zwart, maar wit leest natuurlijk stiekem mee.

Allereerst van Miedema, The Modern French Defense (€ 26.95), met aandacht voor de Tarrasch-variant in dit deel 2. He..

