Trump wint aan momentum in slotfase verkiezingen

De Amerikaanse president Donald Trump lijkt de wind in de rug te hebben in de presidentsverkiezingen. De zittend president kreeg rond 06.00 uur Nederlandse tijd de ‘swing states’ Ohio, Texas en eerder ook al Florida toegewezen door Amerikaanse media. Hij won die staten ook in 2016 maar de Democraten hoopten de staten te veroveren op de Republikein.

Uitdager Joe Biden had vooral zijn hoop gezet op de staten Ohio en Florida om het verlies van zijn partijgenote Hillary Clinton in 2016 te wreken. Hij ging in beide staten vroeg aan de leiding, maar de Republikeinen wisten de achterstand in te lopen.

Ohio is symbolisch ook belangrijk voor Trump en zijn partij. Geen Republikeinse kandidaat werd ooit president zonder die staat te winnen.

De Democraten moeten het nu goed doen in het noorden van het land om nog een kans te maken de presidentsverkiezingen te winnen. Kiezers in Pennsylvania, Michigan en Wisconsin lijken net als vier jaar geleden de doorslag te gaan geven. Iowa ging net als bij de vorige verkiezingen naar de Republikeinen.

Een definitieve uitslag laat vermoedelijk nog wel even op zich wachten. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken van de staat Pennsylvania zal er in haar staat vermoedelijk nog tot woensdagavond geteld moeten worden. Trump gaat er nu aan de leiding maar de poststemmen worden daar als laatste geteld. Mensen die hun stembiljetten vooraf al per post hadden opgestuurd, zouden overwegend uit het Democratische kamp te komen.

Ook in Georgia gaat het nog wel even duren voordat er duidelijkheid komt. Een deel van de stemmen wordt woensdagochtend lokale tijd pas geteld, meldde CNN.