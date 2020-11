‘Grote staat Texas naar Republikein Trump’

De Republikein Donald Trump heeft de meeste stemmen gekregen in Texas, voorspelt nieuwszender Fox News. De zuidelijke staat is de afgelopen tientallen jaren steeds naar Republikeinse presidentskandidaten gegaan.

In de staat zijn 38 kiesmannen te verdelen, het grootste aantal buiten Californië. De laatste Democratische presidentskandidaat die er won, was Jimmy Carter in 1976. Toch fantaseerden sommige Democraten in de staat openlijk over een overwinning van hun kandidaat Joe Biden. Die had Trump de verkiezing kunnen kosten.

Fox News is het eerste grote medium dat zich waagt aan een voorspelling over de verkiezingsuitslag in Texas.