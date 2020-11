Democratische astronaut verovert Senaatszetel

Kelly vloog vier keer naar de ruimte. Hij is getrouwd met de voormalige afgevaardigde Gabby Giffords. Zij werd in 2011 neergeschoten tijdens een politieke bijeenkomst in Arizona. Ze overleefde, maar liep zwaar lichamelijk letsel op. Zes anderen kwamen om het leven.

Democraten veroverden eerder op de avond een Senaatszetel in Colorado, die eerder in handen was de Republikeinen was. In Alabama verloor de zittende Democratische senator juist van zijn Republikeinse uitdager.

Van de 100 Senaatszetels staan er 35 op het spel. Dat geeft Democraten de kans om daar een meerderheid te veroveren. De partij van Biden heeft momenteel 45 Senaatszetels en de Republikeinen 53.