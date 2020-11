Duizenden briefstemmen VS al ongeldig verklaard

In Nevada is al van 4000 briefstemmen bepaald dat die niet worden meegeteld als kiezers geen uitleg kunnen geven voor afwijkingen tussen handtekeningen op de stembiljetten en de registratieformulieren. In de cruciale swing state Florida gaat het voorlopig ook om minstens 4000 stemmen in drie dichtbevolkte districten. In North Carolina gaat het om bijna 8000 briefstemmen. In die staat is de handtekening van een getuige vereist, die in de meeste van die gevallen zou ontbreken.

Verwacht wordt dat er meer dan 60 miljoen briefstemmen geteld moeten worden. Die kunnen ongeldig worden verklaard als ze niet op de juiste wijze zijn uitgebracht.

Het briefstemmen geldt als een heet hangijzer in de huidige Amerikaanse presidentsverkiezingen. Naar verwachting hebben meer Amerikaanse keizers dan ooit vanwege de corona-epidemie hun stem per brief uitgebracht.

President Donald Trump heeft in weerwil van wat experts zeggen meermaals beweerd dat op die manier verkiezingsfraude in de hand wordt gewerkt. Volgens de Democraten proberen de Republikeinen twijfel te zaaien rond het stemmen per post om op die manier Democratische kiezers uit te sluiten van het verkiezingsproces.