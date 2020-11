Eerste stembureaus Amerikaanse verkiezingen gesloten

De eerste Amerikaanse stembureaus, in delen van de Amerikaanse staten Indiana en Kentucky, zijn gesloten. De verwachting is dat president Trump zal winnen in de landbouwstaat Indiana, die goed is voor elf kiesmannen. Om de presidentsverkiezingen te winnen heeft een kandidaat 270 of meer kiesmannen nodig.

In 2016 boekte Trump een ruime overwinning op de Democrate Hillary Clinton in de staat waar zijn vicepresident Mike Pence gouverneur was.

Kentucky is goed voor acht kiesmannen.