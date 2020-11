Advocaat metrobestuurder Spijkenisse: bestuurder is onschuldig

De bestuurder van de metro die in de nacht van zondag op maandag door een stootblok is geschoten bij station de Akkers in Spijkenisse heeft niet strafbaar gehandeld. Dat zegt de advocaat van de metrobestuurder op Twitter. ‘Niets in het onderzoek wijst op enig verwijtbaar of strafbaar handelen”, aldus de advocaat van de metrobestuurder, mr. Kim Kuster.

Met de tweet wil Kuster ‘duidelijkheid verschaffen”. ‘Cliënt is gisteren na verhoor op het politiebureau vrijgelaten”, aldus de advocaat. Aan RTV Rijnmond laat ze weten dat een blaas- en speekseltest negatief zijn uitgevallen, en dat er geen sprake was van een menselijke fout. ‘De metrobestuurder vraagt zich af waarom hij als verdachte is behandeld. Hij is vreselijk geschrokken, is in shock, moet bijkomen. Toch werd hij in een politiecel gegooid, in een scheurpak”, aldus de advocaat tegen RTV Rijnmond.

De politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) doen onderzoek naar de oorzaak van het voorval. De metrobestuurder is niet gewond geraakt en heeft het voertuig zelfstandig kunnen verlaten. Hij werd maandag aangehouden en verhoord, en mocht daarna naar huis. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio was het aanhouden van de bestuurder een standaardprocedure bij zware incidenten.