Attractiebedrijven: ‘Nu de klap en met de kerst weer open’

In het kader van strengere coronamaatregelen moeten alle musea, dierenparken en attractieparken op last van het kabinet de komende twee weken dicht. De Club van Elf, de belangenvereniging met 23 dagattractieparken onder haar leden waaronder de Efteling, Artis, Madurodam en het Spoorwegmuseum, houdt hoop in de traditioneel drukke maand december weer open te zijn.

‘Het is belangrijk dat we nu stappen zetten”, stelt directeur Kees Klesman van de Club van Elf. ‘Dus nu een harde klap zodat we richting de kerstperiode weer open kunnen.’

Volgens Klesman komen de dagattractiebedrijven niet per se in financieel zwaar weer vanwege deze twee weken durende sluiting. ‘November is traditioneel een rustige maand. Bovendien zijn een aantal van onze leden zoals Walibi en de Apenheul al gesloten in dit seizoen. Toch blijft het vervelend, want er is al veel geld verloren dit jaar.’

Hij wijst ook op de moeilijkere positie van musea en dierentuinen, met meer overdekte locaties. ‘Zij zullen mogelijk grotere klappen krijgen dan bijvoorbeeld de grote attractieparken.’