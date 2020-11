Ook expo over wereldwijd geliefde Bob Ross moet wachten

In Museum MORE in Gorssel is de teleurstelling over de nieuwe coronamaatregelen groot. Het museum zou juist komende zondag een bij voorbaat al veelbesproken tentoonstelling openen van werk van Bob Ross (1942-1995), de man die miljoenen mensen in tal van landen wist te boeien met zijn tv-serie The Joy of Painting. Daarin maakte hij telkens weer in een razend tempo een schilderij.