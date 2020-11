Utrecht Centraal weer vrijgegeven na politieactie

Station Utrecht Centraal is dinsdagavond rond 20.15 uur weer vrijgegeven na een kortstondige politieactie. De politie kwam in actie nadat een persoon in een trein verdachte taal zou hebben uitgeslagen.

Daarvoor werden de hulpdiensten ingeroepen en het station ontruimd. De treinenloop werd stilgelegd.

De politie meldde na de ontruiming dat het ging om ‘een verdachte situatie in een trein”. De politie zocht in een trein naar een persoon. Of die is aangehouden, is nog niet bekendgemaakt.