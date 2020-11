‘Reisbranche heeft mond-op-mondbeademing nodig’

Reisbrancheorganisatie ANVR noemt de extra maatregelen die het kabinet heeft genomen om het coronavirus in te dammen ‘teleurstellend en buitenproportioneel”. ‘Dit is de knock-out voor een sector die al een tijdje in de touwen hing”, aldus ANVR-voorzitter Frank Oostdam.

‘De hele wereld stond al op oranje, er waren nog vier bestemmingen die op geel stonden. En dan dit extra eroverheen. Maar het is de nieuwe werkelijkheid en daar moeten we mee dealen”, vertelt Oostdam. De ANVR begrijpt de dilemma’s van het kabinet maar benadrukt dat er geen vakantie- of reisprobleem is, maar een gedrags- en handhavingsprobleem. ‘Om op basis daarvan de hele sector dicht te gooien, is heel jammer.’

De vereniging verwacht dat er door de aangescherpte maatregelen geen nieuwe boekingen meer bij zullen komen. De vereniging raadt mensen aan die nog een reis hadden staan naar een geel land om contact op te nemen met hun reisonderneming.

‘Meer testen moet de aandacht krijgen’

Oostdam waarschuwt wel dat een geel reisadvies niet meteen betekent dat klanten kosteloos hun reis kunnen annuleren. ‘We hebben alle begrip voor de maatregelen, maar het kabinet legt de rekening bij de reissector neer”, aldus Oostdam.

De voorzitter wil verder dat de nadruk op minder reizen verdwijnt en er meer reizigers worden getest voordat ze willen vertrekken. ‘Richt een testmaatschappij op en ga je het schompes testen. Dan ben je van dit soort problemen af en komt er ook zakelijk meer beweging om te reizen.’

Het kabinet gaf dinsdagavond een ‘dringend’ negatief reisadvies voor reizen naar het buitenland tot half januari. ‘Vermijd niet-noodzakelijke reizen”, zei premier Mark Rutte. De premier wil voorkomen dat mensen het virus meenemen uit het buitenland. Het Caraïbisch gedeelte van het koninkrijk valt buiten dit advies, stelde de premier. Voor de Antillen geldt alleen een negatief reisadvies als een eiland op oranje staat.

Volgens Oostdam is het ‘eens te meer duidelijk’ dat de reisbranche extra steun nodig heeft. ‘De premier zegt dat de generieke steunpakketten mee-ademen, maar er zijn sectoren die mond-op-mondbeademing nodig hebben.’ Volgens Oostdam is inmiddels 20 tot 30 procent van alle mensen werkzaam in de reisbranche zijn baan kwijt. ‘Dat percentage zal oplopen naar 50 procent.’ Ook verwacht hij ‘flink meer’ faillissementen van reisondernemers door de nieuwe maatregelen.