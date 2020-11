‘Houd je aan regels zodat winkels niet dicht hoeven’

Wel herhaalde Rutte de oproep om niet voor het plezier naar winkels te gaan. Die oproep is feitelijk niet heel anders dan de vorige, toen de premier Nederlanders vroeg alleen gericht te winkelen, zegt een woordvoerder van INretail. ‘De detailhandel doet er ook alles aan om te zorgen dat kopen veilig kan, met de 1,5 meter, maximale klantenaantallen, handgel en ontsmettingsmiddelen en mondkapjes.’ Daarnaast zijn de winkeliersorganisaties met de overheid in gesprek over hoe ook eventuele drukte op straat kan worden aangepakt.

Verder moet de politiek met meer en beter passende steun komen voor winkeliers, zegt INretail. Zo moet de vastelastenregeling aansluiten bij non-food sectoren en de NOW-regeling aangepast worden op de seizoenspieken van branches. INretail wil ook verdere uitstel van belasting.

Omzetverlies ‘enorm’

Ondernemers hebben nu al flinke last van de coronamaatregelen waardoor in grote delen van de winkelstraat leegstand dreigt, aldus de branchevereniging. INretail becijferde dat het omzetverlies in 13 grote steden ‘enorm’ is. ‘Het economische verkeer is nog maar een fractie van wat nodig is voor een florerende binnenstad”, zegt de organisatie. Eind oktober was zowel het bezoek als de omzet met ruim de helft gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Met name mode- en schoenenwinkels, maar ook sportzaken hebben last van de coronamaatregelen. Sportzaken zien omzetten kelderen door het afraden van wintersportvakanties en damesmodewinkels liepen eind september meer dan een vijfde omzetverlies op ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden, analyseerde de vereniging.

Hoewel de vereniging denkt dat consumenten de komende maanden misschien gerichter fysiek zullen winkelen om aankopen sowieso in huis te hebben, kan dat de omzetschade van dit jaar ‘nooit compenseren”. ‘De leefbaarheid van de binnenstad loopt gevaar”, aldus de vereniging.