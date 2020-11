OM eist tbs met dwang voor doodsteken hardloper

Het OM is ervan overtuigd dat T. op de avond van 14 mei 2019 Hidde Bergman doodstak bij het Jaagpad. De 27-jarige jogger had twee steekwonden in zijn rug. Bergman was een willekeurig slachtoffer, aldus de officier van justitie. Volgens het OM gaat het om doodslag. Voor voorbedachte raad en daarmee moord ontbreekt bewijs.

Het wapen is niet gevonden. Het OM baseert zich op ander bewijs. Zo werd in de buurt een meshoesje met DNA van T. aangetroffen. Voor het OM staat vast dat het hoort bij het steekwapen waarmee Bergman is gedood. T. had op 8 mei 2019 bij een Action-filiaal in Groningen een mes gekocht dat past bij het hoesje. Zijn aankoop is op camerabeelden te zien.

Moord op collegeblok

Verder heeft T. vorig jaar op een collegeblok geschreven dat hij iemand heeft vermoord. Hij sprak soortgelijke berichten in op zijn mobiel. De telefoon van T. stond op de fatale avond uit. Getuigen zouden hem rond het moment van het incident hebben zien wegrennen bij het Jaagpad. Hoewel hij zegt zich niks te kunnen herinneren, stelt T. dat het allemaal toeval is. Hij ontkent de steekpartij.

In het Pieter Baan Centrum (PBC) zijn een psychotische toestand en schizofrenie bij de op Aruba geboren T. vastgesteld. De stoornissen kunnen leiden tot agressief gedrag, zeggen deskundigen. T. zou er zeker vanaf 2014 mee kampen. Hij woont sinds 2013 in Nederland. Volgens het PBC kwam T. steeds meer in een isolement. Hij trok van stad naar stad en ging vaker blowen. T. kwam in april 2019 in Groningen wonen. Een geheugenstoornis is niet aangetroffen en hij is nooit behandeld. De kans op herhaling is groot, aldus de deskundigen die tbs met dwang adviseren.

T. is het eens met de bevindingen van het PBC. Naar eigen zeggen was hij paranoïde. T. gebruikt momenteel dwangmedicatie. Zijn advocaat ziet onvoldoende bewijs voor betrokkenheid van T. en wil dat hij wordt vrijgesproken. Een psychische behandeling zou volgens zijn advocaat wel goed zijn, maar niet in een tbs-kliniek.

De rechtbank in Groningen doet 14 december uitspraak.