‘Geen buitenlandse inmenging in Amerikaanse verkiezingen’

‘We hebben geen aanwijzingen dat een buitenlandse macht erin is geslaagd deze verkiezingen stemmen in gevaar te brengen of te manipuleren”, aldus het ministerie dinsdag op verkiezingsdag. Volgens de VS deden onder meer Rusland en Iran al wel pogingen de verkiezingen van dit jaar te beïnvloeden. Ze zouden de hand hebben gelegd op persoonsgegevens van geregistreerde kiezers.

In de Verenigde Staten is sinds de vorige presidentsverkiezingen veel discussie over inmenging in Amerikaanse verkiezingen. Nadat de Democraten in 2016 de presidentsverkiezingen met kandidate Hillary Clinton hadden verloren, verschenen er steeds meer berichten dat de Republikein Trump niet eerlijk zou hebben gewonnen, maar dat hij daarvoor had samengezworen met de Russen. Die samenzweringstheorie is pas na jaren weerlegd, maar sindsdien wordt Rusland door zowel Democraten als Republikeinen genoemd als mogendheid die stiekem de keuze van de Amerikaanse kiezers wil beïnvloeden.

Amerikanen gaan dinsdag naar de stembus voor de presidentsverkiezingen. Mede vanwege de coronapandemie hebben bijna 100 miljoen mensen dit jaar vervroegd gestemd, veel meer dan vier jaar geleden.