‘Verdoven van chimpansees had te lang geduurd’

De beide apen vertoonden imponerend gedrag toen zij eenmaal uit hun verblijf waren. De dieren kunnen dan makkelijk aanvallen. Het dierenpark ligt in een bosrijke omgeving. De chimpansees zouden volgens de dierentuin eenvoudig over de hekken rond het park kunnen klimmen en dan via de talrijke bomen verdwijnen.

‘We hadden verdovingsgeweren voorbereid. Maar gezien de situatie vonden we het te riskant om tien tot vijftien minuten te moeten wachten totdat een verdovingspijltje zou gaan werken. Daarom is na beraad besloten dat een speciaal opgeleide dierenverzorger, die ook scherpschutter is, de dieren zou neerschieten. Als we dat niet hadden gedaan, had er een ramp kunnen gebeuren”, legt de woordvoerster uit.

De dierentuin is erg verdrietig over het incident en over het verlies van beide apen, die al heel lang in het dierenpark woonden. Chimpansee Mike was al ouder dan 50 jaar en heeft bijna zijn hele leven in Amersfoort doorgebracht. De aap met de grijze baard gold als een boegbeeld van de dierentuin.