Wegtakelactie metrostel Spijkenisse begonnen

Het overhangende deel van het metrostel in Spijkenisse hangt inmiddels los van het kunstwerk in de vorm van een walvisstaart waar het eerder deze week belandde. De voorste wagon is een stukje opgehesen met twee hijskranen om die te stabiliseren, laat een woordvoerster van RijnmondVeilig weten.

‘We zijn nu aan de gang met snijbranden”, aldus RijnmondVeilig. ‘Er zit een soort harmonicaverbinding tussen de twee wagons, die moeten we eerst losmaken. Als dat gelukt is, dan kunnen we echt gaan tillen.’

RijnmondVeilig hoopt dinsdag nog de overhangende tram weggetakeld te hebben. Het voorste deel kwam in de nacht van zondag op maandag op het kunstwerk terecht toen de tram door het stootblok schoot. Het achterste deel, dat nog op de rails staat, kan ‘hopelijk’ via het spoor naar een nabijgelegen metrostation verreden worden, licht de woordvoerder toe.

Het optillen duurde wat langer dan verwacht, omdat er aan de onderkant van het metrostel meer verwrongen staal zat dan gedacht. Daardoor konden de specialisten er minder goed bij. Enkele stukken vielen in het water bij de metrobaan toen de wagon een stukje werd opgehesen. Op beelden van RTV Rijnmond is te zien dat de metershoge walvisstaart beschadigd is geraakt aan de bovenkant.

Het metrostel hangt ongeveer 10 meter boven de grond en het overhangende deel weegt volgens vervoerbedrijf RET 22.000 kilo. Er zaten geen passagiers in de metro. De bestuurder is niet gewond geraakt. Hij is door de politie verhoord en mocht daarna naar huis. Zodra het metrostel naar beneden is getakeld, begint de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) met het onderzoek naar de oorzaak. De zwarte doos van het metrostel zit in de voorste wagon.