Dierenpark Amersfoort dicht vanwege ontsnapping, ‘mogelijk gevaar’

Dierenpark Amersfoort is dinsdagochtend abrupt dichtgegaan in verband met ‘een ontsnapping’ die mogelijk gevaar op kan leveren voor bezoekers. Volgens het park op Facebook is de situatie ‘onder controle en het is veilig”, maar onduidelijk is welk dier of dieren is/zijn ontsnapt, of dat nog in het park is, en of er bezoekers vastzitten in het park.