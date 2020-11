Omstreden Ouattara derde keer verkozen tot president Ivoorkust

De omstreden Alassane Ouattara (78) is met een ruime meerderheid voor de derde keer verkozen tot president van Ivoorkust. Volgens de kiescommissie behaalde hij 94 procent van de stemmen, de opkomst was 53 procent. De oppositie heeft aangekondigd een eigen regering op te richten.

De tegenstanders van de president hadden opgeroepen tot een boycot van de verkiezingen, waardoor een grote overwinning voor Ouattara al werd verwacht. De president kondigde in augustus aan voor de derde maal mee te doen aan de verkiezingen, terwijl presidenten maximaal twee termijnen mogen dienen. Dat zorgde voor een hoop woede bij zijn tegenstanders, sindsdien is het onrustig in het land.

Rond de verkiezingen vielen zeker dertig doden bij rellen in het land. Veel mensen zijn bang voor een herhaling van tien jaar geleden. Toenmalig president Laurent Gbagbo weigerde de macht over te dragen aan Ouattara, waardoor er toen ook sprake was van twee rivaliserende regeringen. Bij gevechten vielen toen 3000 doden.

Voorstanders van Ouattara zijn blij met zijn herverkiezing en loven het werk dat hij voor het land heeft gedaan. Ivoorkust is de grootste economie van West-Afrika. De president was in eerste instantie van plan zijn plek op te geven, maar de opvolger binnen zijn partij overleed plotseling. Volgens de president staat de grondwet deze derde termijn toe.