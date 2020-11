Wethouders grote steden: maak haast met helmplicht snorfietsers

De verkeerswethouders van de vier grootste gemeenten roepen minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) op haast te maken met de invoering van een landelijke helmplicht voor snorfietsers. Hierdoor kan veel ‘onnodig, ernstig (hersen)letsel worden voorkomen en wordt de verkeersveiligheid vergroot”, zo schrijven ze dinsdag in een opinieartikel in De Telegraaf.

Wethouders Sharon Dijksma (Amsterdam), Robert van Asten (Den Haag), Judith Bokhove (Rotterdam) en Lot van Hooijdonk (Utrecht) reageren daarmee op het nieuws van afgelopen week dat de minister pas volgend voorjaar een voorstel voor invoering van de maatregel naar de Kamer wil sturen. Volgens de vier is het echter goed mogelijk dat voorstel al voor het kerstreces naar de Kamer te sturen.

‘Die haast is geboden aangezien keer op keer blijkt dat snorfietsers erg kwetsbaar zijn in het verkeer. Jaarlijks overlijden tientallen van hen aan de gevolgen van een ongeluk, zo schreven 130 artsen vorig jaar al in een brandbrief aan de minister. Wie een ongeluk met een snorfiets zonder helm overleeft, heeft vaak veel (hoofd- en hersen)letsel. De gevolgen daarvan zijn niet zelden levenslang”, aldus de wethouders.

Met de invoering van de helmplicht voor snorfietsers heeft Amsterdam al laten zien dat de maatregel goed uitvoerbaar is. En toch maakt de minister geen haast. ‘Ze maakt het vraagstuk onnodig ingewikkeld door het te verbreden naar allerlei nieuwe, snelle, elektrische vervoersmiddelen en verzandt in discussies over soorten helmen”, stellen de wethouders in het artikel.