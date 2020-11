District in Texas sluit 9 van 10 drive-through-stembureaus

De functionaris stelt dat de beslissing om drive-through stembureaus te sluiten het gevolg is van een gerechtelijke uitspraak. Daarin werd geoordeeld dat de tenten die voor de stemlocaties worden gebruikt niet als ‘gebouwen’ worden beschouwd, hetgeen in de wet wordt vereist.

‘Ik kan kiezers niet in goed vertrouwen aanmoedigen om in een tent te gaan stemmen als dat hun stem in gevaar brengt”, aldus de functionaris.

Rechter

Een federale rechter in de Amerikaanse staat Texas verwierp maandag een bezwaar tegen stemmen vanuit de auto nadat een lagere rechtbank dat ook al had gedaan. Republikeinen probeerden ruim 120.000 stemmen die in Harris County al zijn uitgebracht via drive-through stemlokalen ongeldig te laten verklaren.

In een peiling van vorige week gaat de Democratische kandidaat Joe Biden aan de leiding in de staat Texas. Sinds Jimmy Carter in 1976 is het geen enkele Democraat meer gelukt om de presidentsverkiezingen in de Lone Star State te winnen.

Verkiezingen 2016

Trump won de staat in 2016 met 9 procent verschil ten opzichte van Hillary Clinton. Een verlies in het Republikeinse bolwerk Texas, een staat met maar liefst 38 kiesmannen, zou voor Trump een mokerslag betekenen en een stunt zijn voor de Democraten.

Die kregen vorige week een tegenslag te verwerken toen het Hooggerechtshof van de staat oordeelde dat de Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, het aantal inzamelpunten voor briefstembiljetten mag beperken tot één per district.